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Уильямс не может договориться с Ред Булл о компенсации за аргентинского пилота

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Не исключено, что на ход переговоров может повлиять третья сторона, в частности спонсоры

Уильямс не может договориться с Ред Булл о компенсации за аргентинского пилота

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды Формулы-1 "Уильямс" и "Ред Булл" на данный момент не могут договориться о сумме за переход аргентинского гонщика Франко Колапинто, сообщает издание The Race.

По информации ресурса, условия "Уильямса" не устраивают австрийский коллектив, но ожидается, что решение будет принято до конца сезона. Не исключено, что на ход переговоров может повлиять третья сторона, в частности спонсоры.

Напомним, Колапинто дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии нынешнего сезона, сменив американца Логана Сарджента, и за прошедшие шесть гонок дважды оказывался в первой десятке.

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