В США презентовали 2800-сильный Chevrolet Chevelle

В США на выставке SEMA компания Blazin Rodz представила рестайлинговый Chevrolet Chevelle 1970 года с 8,85-литровым двигателем Big Block V8 с двойным турбонаддувом мощностью 2800 лошадиных сил. Проект получил название Doughboy.

При создании автомобиля инженеры использовали технологии лазерного сканирования и 3D-печати. Отмечается, что благодаря этому проект, на который обычно требуется от трёх до пяти лет, удалось завершить за год.

За основу автомобиля взято шасси C7 от Art Morrison, которое было усилено, чтобы выдерживать мощность свыше 3000 л. с. Передний бампер с воздухозаборниками радиатора и тормозов были смоделированы с нуля и распечатаны на 3D-принтере.

Кроме того, создатели отмечают, что тормозные суппорты — шестипоршневые Wilwood SX6R — покрыты 24-каратным золотом. В салоне установлены карбоновые кресла от BMW M3 (G80), а руль взят у Audi R8.