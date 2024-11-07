В Мерседесе отреагировали на жалобы Хэмилтона на болид

Главный гоночный инженер "Мерседеса" Эндрю Шовлин рассказал, что команда пока не выяснила причину, по которой машина Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бразилии работала с проблемами. После гонки, в которой Хэмилтон занял 10-е место, семикратный чемпион Формулы-1 рассказал о недостаточном сцеплении машины с трассой и сверхмерной чувствительности задней части машины в дождевых условиях.

"Обычно мы можем правильно настроить оба болида. При этом гонщики могут отклоняться от базовых настроек и корректировать их по своему усмотрению; они не обязаны использовать одинаковые настройки. Но обычно, когда у одного настройки работают хорошо, то мы частично или полностью переносим их и на другую машину.

Проблемы Льюиса в Бразилии в основном были связаны с нехваткой держака сзади. Но мы не видим причин этому в его настройках. В спринте, при снижении сцепления с трассой, на выходе из поворотов проявлялась избыточная поворачиваемость, из-за которой перегревались шины. Это тоже было проблемой.

Ещё одним фактором в минувший уикенд была переменчивая погода. Квалификация к спринту и сам спринт прошли посуху в жарких условиях, а основная квалификация и гонка – под дождём. В таких условиях невозможно оценить, как корректировать настройки, чтобы машина работала максимально эффективно. Это, конечно, усложнило задачу Льюису по поиску настроек на гонку.

Как обычно, после гонки мы изучим все собранные данные, чтобы попытаться понять причину. Инженеры Льюиса будут работать с ним, чтобы разобраться в причинах до уикенда в Лас-Вегасе", — приводит слова Шовлина пресс-служба "Мерседеса".