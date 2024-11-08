  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен: Меня не волнуют комплименты, я хочу побеждать
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен: Меня не волнуют комплименты, я хочу побеждать

Автоспорт
Обновлено

Чемпионский характер

Ферстаппен: Меня не волнуют комплименты, я хочу побеждать

Фото: Твиттер

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своих планах на остаток сезона.

"Меня не беспокоят комплименты. Я хочу побеждать и делаю все для этого. Вот что связывает меня с такими гонщиками, как Михаэль. Он никогда не оставлял что-либо неопытным, чтобы иметь максимальные шансы на успех.

Это касается и его стиля пилотирования и разработки машины. Здесь нет места страху, но при этом вы должны руководствоваться здравым смыслом" – сказал Макс.

Напомним, что ранее в "Мерседес" отреагировали на жалобы Хэмилтона на болид.

По теме
yellow-arrow
Хэмилтон – о болиде на Гран-при Бразилии: Машина ехала очень, очень жестко – как бревно
yellow-arrow
В Мерседесе отреагировали на жалобы Хэмилтона на болид
yellow-arrow
В США презентовали 2800-сильный Chevrolet Chevelle
формула-1 Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости