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Ферстаппен: Меня не волнуют комплименты, я хочу побеждать
Чемпионский характер
Фото: Твиттер
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своих планах на остаток сезона.
"Меня не беспокоят комплименты. Я хочу побеждать и делаю все для этого. Вот что связывает меня с такими гонщиками, как Михаэль. Он никогда не оставлял что-либо неопытным, чтобы иметь максимальные шансы на успех.
Это касается и его стиля пилотирования и разработки машины. Здесь нет места страху, но при этом вы должны руководствоваться здравым смыслом" – сказал Макс.
Напомним, что ранее в "Мерседес"
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