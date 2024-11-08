Ферстаппен: Меня не волнуют комплименты, я хочу побеждать

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своих планах на остаток сезона.

"Меня не беспокоят комплименты. Я хочу побеждать и делаю все для этого. Вот что связывает меня с такими гонщиками, как Михаэль. Он никогда не оставлял что-либо неопытным, чтобы иметь максимальные шансы на успех.

Это касается и его стиля пилотирования и разработки машины. Здесь нет места страху, но при этом вы должны руководствоваться здравым смыслом" – сказал Макс.