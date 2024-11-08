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Хэмилтон – о болиде на Гран-при Бразилии: Машина ехала очень, очень жестко – как бревно
Не поможет и класс вождения
фото - formula1.com
Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал работу своего болида на Гран-при Бразилии.
"На "Интерлагосе" машина ехала очень, очень жестко – как бревно. Вроде бы подвески вообще нет. Колеса везде подпрыгивали, нигде нельзя было дать полную мощность.
Это был самый плохой заезд в моей жизни, особенно в поворотах. Надеюсь, дальше будут не такие ухабистые трассы - думаю, последние три не такие уж тряски, - но я бы с удовольствием уже отправился в отпуск" - сказал Хэмилтон.
Напомним, что ранее Ферстаппен
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