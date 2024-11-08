Хэмилтон – о болиде на Гран-при Бразилии: Машина ехала очень, очень жестко – как бревно

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал работу своего болида на Гран-при Бразилии.

"На "Интерлагосе" машина ехала очень, очень жестко – как бревно. Вроде бы подвески вообще нет. Колеса везде подпрыгивали, нигде нельзя было дать полную мощность.

Это был самый плохой заезд в моей жизни, особенно в поворотах. Надеюсь, дальше будут не такие ухабистые трассы - думаю, последние три не такие уж тряски, - но я бы с удовольствием уже отправился в отпуск" - сказал Хэмилтон.