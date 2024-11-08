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Бывший глава Формулы-1: Мерседес мог отказаться от Хэмилтона

Автоспорт

По его мнению, переход Льюиса в новую команду пошел ему на пользу

Бывший глава Формулы-1: Мерседес мог отказаться от Хэмилтона

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о решении пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона перейти в "Феррари".

К итальянской команде семикратный чемпион "Королевских гонок" присоединится в следующем сезоне.

"С точки зрения Льюиса переход в "Феррари", возможно, не является ошибкой. Он не мог больше оставаться в "Мерседесе". Либо он бы отказался от "Мерседеса", либо "Мерседес" отказался бы от него. Команда мало что сделала бы, чтобы удержать его. У него будет больше возможностей после ухода", – приводит слова Экклстоуна Formel1.de со ссылкой на Daily Mail.

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