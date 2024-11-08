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Глава Мерседеса - о Хэмилтоне: У каждого есть свой срок годности

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Глава Мерседеса - о Хэмилтоне: У каждого есть свой срок годности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель команды Формулы-1 "Мерседес" Тото Вольф рассказал, почему контракт с семикратным чемпионом "Королевских гонок" Льюисом Хэмилтоном был подписан по схеме "1+1".

"Есть причина, по которой мы подписали контракт с Льюисом по схеме "1+1". Мы занимаемся спортом, где острота когнитивных способностей чрезвычайно важна, и я считаю, что у каждого есть свой срок годности. Поэтому мне нужно пристально посмотреть на следующее поколение. То же самое и в футболе.

Такие тренеры, как сэр Алекс Фергюсон или Хосеп Гвардиола. Они предвидели это в выступлении своих лучших звёзд и активно привлекали юных игроков, которые становились лидерами своих команд в последующие годы", — приводит слова Вольфа издание Sportskeeda.

Напомним, что в межсезонье стало известно об уходе Хэмилтона в "Феррари" в 2025 году.

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