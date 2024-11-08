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Бывший владелец Джордан: Будет ли Перес выступать в следующем году? Ни за что
Скорее всего мы не увидим пилота в гонках
Фото: Getty Images
Бывший владелец команды Формулы-1 "Джордан" Эдди Джордан выразил уверенность, что мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес в следующем году уже не будет представлять австрийский гоночный коллектив.
"Сколько шансов было у Переса? Будет ли он выступать в следующем году? Ни за что. Да, он очень хороший парень. Но мы знаем, что хорошие парни не выигрывают Гран-при. В то же время Лоусон действительно хорош. Он часть семьи, он часть команды, и он должен быть в ней. Он тот, кто должен пилотировать эту машину", — приводит слова Джордана F1oversteer.
Ранее стало известно, что Перес может завершить карьеру и стать амбассадором "Ред Булл" в случае перехода Франко Колапинто.
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