  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Бывший владелец Джордан: Будет ли Перес выступать в следующем году? Ни за что
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший владелец Джордан: Будет ли Перес выступать в следующем году? Ни за что

Автоспорт

Скорее всего мы не увидим пилота в гонках

Бывший владелец Джордан: Будет ли Перес выступать в следующем году? Ни за что

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший владелец команды Формулы-1 "Джордан" Эдди Джордан выразил уверенность, что мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес в следующем году уже не будет представлять австрийский гоночный коллектив.

"Сколько шансов было у Переса? Будет ли он выступать в следующем году? Ни за что. Да, он очень хороший парень. Но мы знаем, что хорошие парни не выигрывают Гран-при. В то же время Лоусон действительно хорош. Он часть семьи, он часть команды, и он должен быть в ней. Он тот, кто должен пилотировать эту машину", — приводит слова Джордана F1oversteer.

Ранее стало известно, что Перес может завершить карьеру и стать амбассадором "Ред Булл" в случае перехода Франко Колапинто.

По теме
yellow-arrow
Глава Мерседеса - о Хэмилтоне: У каждого есть свой срок годности
yellow-arrow
Бывший глава Формулы-1: Мерседес мог отказаться от Хэмилтона
yellow-arrow
Хэмилтон – о болиде на Гран-при Бразилии: Машина ехала очень, очень жестко – как бревно
формула-1 Серхио Перес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости