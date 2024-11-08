  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Суверенный фонд Катара намерен купить миноритарную долю команды Ауди
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суверенный фонд Катара намерен купить миноритарную долю команды Ауди

Автоспорт

Фонд уже владеет акциями Volkswagen и Порше

Суверенный фонд Катара намерен купить миноритарную долю команды Ауди

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Суверенный фонд Катара намерен купить миноритарную долю команды "Ауди" в Формуле-1 для дальнейшего инвестирования в немецкий бренд, сообщило издание Auto Motor und Sport.

"Понятно, что суверенный фонд благосостояния Катара хочет приобрести миноритарную долю в новой заводской команде. Фонд уже владеет акциями Volkswagen и Порше. Новые деньги, скорее всего, будут использованы "Ауди" для дальнейшего расширения филиала в Хинвиле.

Увеличение персонала и инфраструктуры здесь ещё не завершено. В результате сделки с Катаром автопроизводителю не придётся использовать собственные резервы. Переговоры продолжаются уже несколько месяцев. "Ауди" точно не откажется от контроля над командой, но получит новые деньги для инвестиций в свою базу.

Сама "Ауди" не захотела подтверждать продажу акций своей гоночной команды Формулы-1. На вопрос Auto Motor und Sport в компании просто ответили: "Мы не участвуем в спекуляциях. Команда не продаётся". Однако продажа миноритарной доли не исключена", — говорится в статье издания.

По теме
yellow-arrow
Бывший владелец Джордан: Будет ли Перес выступать в следующем году? Ни за что
yellow-arrow
Глава Мерседеса - о Хэмилтоне: У каждого есть свой срок годности
yellow-arrow
Бывший глава Формулы-1: Мерседес мог отказаться от Хэмилтона
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости