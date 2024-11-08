Суверенный фонд Катара намерен купить миноритарную долю команды "Ауди" в Формуле-1 для дальнейшего инвестирования в немецкий бренд, сообщило издание Auto Motor und Sport.

"Понятно, что суверенный фонд благосостояния Катара хочет приобрести миноритарную долю в новой заводской команде. Фонд уже владеет акциями Volkswagen и Порше. Новые деньги, скорее всего, будут использованы "Ауди" для дальнейшего расширения филиала в Хинвиле.

Увеличение персонала и инфраструктуры здесь ещё не завершено. В результате сделки с Катаром автопроизводителю не придётся использовать собственные резервы. Переговоры продолжаются уже несколько месяцев. "Ауди" точно не откажется от контроля над командой, но получит новые деньги для инвестиций в свою базу.

Сама "Ауди" не захотела подтверждать продажу акций своей гоночной команды Формулы-1. На вопрос Auto Motor und Sport в компании просто ответили: "Мы не участвуем в спекуляциях. Команда не продаётся". Однако продажа миноритарной доли не исключена", — говорится в статье издания.