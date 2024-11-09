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Ферстаппен выступил за глобализацию Формулы-1
Четкая позиция
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что выступает в поддержку глобализации Формулы-1 и распространения гонок на другие континенты.
"В общем, я думаю, было бы здорово проводить гонки на каждом континенте. И я знаю, что это было почти реализовано, но все же не произошло.
Я уверен, что они (в Африке - прим) вкладывают много времени и денег, чтобы организовать успешную гонку и также прорекламировать страну" – сказал Макс.
Напомним, что суверенный фонд Катара
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