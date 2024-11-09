  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен выступил за глобализацию Формулы-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен выступил за глобализацию Формулы-1

Автоспорт
Обновлено

Четкая позиция

Ферстаппен выступил за глобализацию Формулы-1

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что выступает в поддержку глобализации Формулы-1 и распространения гонок на другие континенты.

"В общем, я думаю, было бы здорово проводить гонки на каждом континенте. И я знаю, что это было почти реализовано, но все же не произошло.

Я уверен, что они (в Африке - прим) вкладывают много времени и денег, чтобы организовать успешную гонку и также прорекламировать страну" – сказал Макс.

Напомним, что суверенный фонд Катара намерен купить миноритарную долю команды Audi.

По теме
yellow-arrow
Суверенный фонд Катара намерен купить миноритарную долю команды Ауди
yellow-arrow
Бывший владелец Джордан: Будет ли Перес выступать в следующем году? Ни за что
yellow-arrow
Глава Мерседеса - о Хэмилтоне: У каждого есть свой срок годности
формула-1 Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости