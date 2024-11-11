Сайнс – о Кубке конструкторов: Мы будем бороться до конца чемпионата

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Карлос Сайнс рассказал о планах своего коллектива сразиться за победу в Кубке конструкторов по итогам сезона.

"Мы будем бороться до конца чемпионата. Впереди нас ждет три уикенда, которые, очевидно, будут важны для всей команды. И теперь нам нужно переориентироваться.

Мы перестроимся и внимательно посмотрим, как мы можем подойти к этим последним трем гонкам в лучшей из возможных своих форм" – сказал пилот.

Напомним, что на сегодняшний день в Кубке конструкторов лидирует "Макларен" (593), на пятки им наступает "Феррари" (557), а ТОП-3 замыкает "Ред-Булл" (544).