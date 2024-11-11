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Сайнс – о Кубке конструкторов: Мы будем бороться до конца чемпионата
Настоящий характер
Фото: marca.com
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Карлос Сайнс рассказал о планах своего коллектива сразиться за победу в Кубке конструкторов по итогам сезона.
"Мы будем бороться до конца чемпионата. Впереди нас ждет три уикенда, которые, очевидно, будут важны для всей команды. И теперь нам нужно переориентироваться.
Мы перестроимся и внимательно посмотрим, как мы можем подойти к этим последним трем гонкам в лучшей из возможных своих форм" – сказал пилот.
Напомним, что на сегодняшний день в Кубке конструкторов лидирует "Макларен" (593), на пятки им наступает "Феррари" (557), а ТОП-3 замыкает "Ред-Булл" (544).
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