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Сайнс – о Кубке конструкторов: Мы будем бороться до конца чемпионата

Автоспорт
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Настоящий характер

Сайнс – о Кубке конструкторов: Мы будем бороться до конца чемпионата

Фото: marca.com

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Карлос Сайнс рассказал о планах своего коллектива сразиться за победу в Кубке конструкторов по итогам сезона.

"Мы будем бороться до конца чемпионата. Впереди нас ждет три уикенда, которые, очевидно, будут важны для всей команды. И теперь нам нужно переориентироваться.

Мы перестроимся и внимательно посмотрим, как мы можем подойти к этим последним трем гонкам в лучшей из возможных своих форм" – сказал пилот.

Напомним, что на сегодняшний день в Кубке конструкторов лидирует "Макларен" (593), на пятки им наступает "Феррари" (557), а ТОП-3 замыкает "Ред-Булл" (544).

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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