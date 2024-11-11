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Ред Булл может оставить в составе опытного пилота

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Ранее появились слухи об уходе гонщика из команды

Ред Булл может оставить в составе опытного пилота

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мексиканский гонщик Серхио Перес не покинет "Ред Булл" по окончании этого сезона, несмотря на слухи, и будет выступать в австрийской команде в следующем году. Об этом пишет издание Marca. По данным источника, у Переса, помимо старых, появился ещё ряд спонсоров, что в итоге позволит ему сохранить место в "Ред Булл".

Сообщается, что "Ред Булл" уже дал ему добро на начало производства одежды и мерчандайзинговой продукции. Имя новых спонсоров пока не называется, но отмечается, что в следующем году размер поддержки достигнет $ 30 млн.

Ранее ряд изданий сообщал, что место Переса в "Ред Булл" может занять новозеландец Лиам Лоусон.

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