  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Гоночный директор Формулы-1 отправлен в отставку
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гоночный директор Формулы-1 отправлен в отставку

Автоспорт

Он занимал эту должность с 2021 года

Гоночный директор Формулы-1 отправлен в отставку

фото - formula1.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

52-летний немецкий гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих отправлен в отставку со своей должности, о чём сообщила Международная автомобильная федерация (ФИА).

"ФИА подтверждает, что Нильс Виттих ушёл с поста гоночного директора Формулы-1, чтобы использовать новые возможности своей карьеры. Нильс выполнял свои многочисленные обязанности в качестве гоночного директора с профессионализмом и преданностью делу. Мы благодарим его за приверженность делу и желаем ему всего наилучшего в будущем.

В Лас-Вегасе его заменит Руи Маркес. Руи имеет богатый опыт: ранее он работал маршалом, стюардом, заместителем гоночного директора и гоночным директором в различных чемпионатах. Совсем недавно он занимал должность гоночного директора Формулы-2 и Формулы-3", — говорится в пресс-релизе ФИА.

Виттих вместе с Эдуарду Фрейташем заменил в Формуле-1 в 2022 году Майкла Маси, который был отправлен в отставку после скандального Гран-при Абу-Даби — 2021.

По теме
yellow-arrow
Астон Мартин объявил об уходе технического директора
yellow-arrow
Фернандо Алонсо рассказал, когда мог оказаться в Ред Булл
yellow-arrow
Ред Булл может оставить в составе опытного пилота
формула-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости