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Астон Мартин объявил об уходе технического директора
При этом специалист останется в структуре коллектива
Фото: Твиттер
Дэн Фэллоуз покинул пост технического директора "Астон Мартин". Об этом информирует пресс-служба британской команды.
Отмечается, что специалист официально перестал занимать должность "с ноября этого года". При этом Дэн останется в структуре гоночного коллектива.
"Хотел бы поблагодарить Дэна за его вклад в "Астон Мартин", сделанный им за последние два года. Дэн привёл гоночный коллектив к успеху на AMR23, что позволило в прошлом сезоне завоевать восемь подиумов", — сказал исполнительный директор Энди Коуэлл.
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