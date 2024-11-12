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Астон Мартин объявил об уходе технического директора

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При этом специалист останется в структуре коллектива

Астон Мартин объявил об уходе технического директора

Фото: Твиттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дэн Фэллоуз покинул пост технического директора "Астон Мартин". Об этом информирует пресс-служба британской команды.

Отмечается, что специалист официально перестал занимать должность "с ноября этого года". При этом Дэн останется в структуре гоночного коллектива.

"Хотел бы поблагодарить Дэна за его вклад в "Астон Мартин", сделанный им за последние два года. Дэн привёл гоночный коллектив к успеху на AMR23, что позволило в прошлом сезоне завоевать восемь подиумов", — сказал исполнительный директор Энди Коуэлл.

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