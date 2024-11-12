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Впервые в Формуле-1 10 команд проведут совместную презентацию
Большой вечер Формулы-1
Фото: Getty Images
Руководство Формулы-1 раскрыло детали единой презентации команд перед сезоном 2025 года в Лондоне на стадионе "О2-Арена".
"Впервые в истории Формулы-1 все 10 команд, их руководители и пилоты соберутся в одном месте с болельщиками на вечере, посвящённом открытию нового сезона, демонстрации ливрей 2025 года и ознаменованию начала 75-летия "Королевских гонок", — говорится в официальном пресс-релизе.
Таким образом, в Формуле-1 обозначили, что коллективы продемонстрируют только свои ливреи, а отдельные презентации команд и их болидов не исключаются.
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