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Впервые в Формуле-1 10 команд проведут совместную презентацию

Автоспорт

Большой вечер Формулы-1

Впервые в Формуле-1 10 команд проведут совместную презентацию

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководство Формулы-1 раскрыло детали единой презентации команд перед сезоном 2025 года в Лондоне на стадионе "О2-Арена".

"Впервые в истории Формулы-1 все 10 команд, их руководители и пилоты соберутся в одном месте с болельщиками на вечере, посвящённом открытию нового сезона, демонстрации ливрей 2025 года и ознаменованию начала 75-летия "Королевских гонок", — говорится в официальном пресс-релизе.

Таким образом, в Формуле-1 обозначили, что коллективы продемонстрируют только свои ливреи, а отдельные презентации команд и их болидов не исключаются.

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