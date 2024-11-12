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Хэмилтон получит привилегию, которая была доступна только Михаэлю Шумахеру

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Хэмилтон получит привилегию, которая была доступна только Михаэлю Шумахеру

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, проводящий свой последний сезон за "Мерседес", Льюис Хэмилтон при переходе в "Феррари" получит привилегию, которая была доступна только семикратному обладателю титула Михаэлю Шумахеру, — Льюис будет жить в доме основателя итальянской команды Энцо Феррари.

"Первый день Льюиса Хэмилтона в "Феррари" уже назначен, но дата пока держится в абсолютном секрете. Домом Льюиса в Маранелло станет дом Энцо Феррари. До сих пор такой привилегией обладал только один гонщик — Михаэль Шумахер", — сообщило издание Sky Sports Italia.

Хэмилтон стал единственным гонщиком, который из всех сменивших команду пилотов не сможет выступить на постсезонных тестах в составе новой команды.

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