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Ред Булл может потерять солидную сумму, если разорвет контракт с Пересом
Поэтому команда дождется окончания сезона
Фото: Getty Images
Падение результативности Серхио Переса и его возможное увольнение могут обойтись "Ред Булл" в общей сложности в $ 80 млн, поэтому австрийская команда, вероятно, оставит 34-летнего мексиканца до конца этого года, после чего его заменит Лиам Лоусон. Об этом пишет немецкое издание F1-Insider.
Издание сообщает, что у "Ред Булл" нет юридических оснований для увольнения Чеко, так как руководитель команды Кристиан Хорнер удалил из текущего контракта пункт о разрыве, завязанный на результаты пилота. Австрийцы могут уволить Переса, только заплатив ему неустойку, которая якобы составляет $ 20 млн.
F1-Insider отмечает, что разница в призовых между первым и третьим местом в Кубке конструкторов составляет около $ 40 млн. Кроме того, выкуп контракта Франко Колапинто у "Уильямса" для замены Серхио Переса также стоит $ 20 млн. Таким образом, общие потери "Ред Булл" могут составить $ 80 млн.
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