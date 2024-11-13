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Стала известна причина увольнения гоночного директора Формулы-1
Был не угоден
Getty Images/Global Images Ukraine
Занимавший должность гоночного директора Международной автомобильной федерации (ФИА) Нильс Виттих мог быть уволен из-за разногласий с пилотами Формулы-1. Об этом пишет немецкое издание Auto Motor und Sport.
Нильс очень дотошно относился к таким темам, как украшения и несгораемое нижнее белье, и не допускал никаких поблажек и дискуссий. Его предшественники были здесь гораздо более лояльными на этот счёт. Не на камеру некоторые гонщики обвиняли Виттиха в том, что он ведёт себя словно учитель. Им казалось, что с ними обращаются как с маленькими детьми.
Именно такое поведение недавно подверглось критике в открытом письме со стороны профсоюза гонщиков Гран-при (GPDA). Обвинения были направлены не столько в адрес гоночного директора, сколько в адрес президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.
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