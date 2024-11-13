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В правила Формулы-1 внесли три правки

Автоспорт

Они кажутся вполне логичными

В правила Формулы-1 внесли три правки

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 ноября, в Женеве (Швейцария) состоялось пятое в этом году заседание Комиссии Формулы-1. Оно прошло под председательством директора ФИА Николаса Томбасиса и генерального директора Формулы-1 Стефано Доменикали.

В жарких условиях на машинах будет использоваться специальный охлаждающий пилота обвес, который прошёл несколько испытаний.

Если квалифицированный на гонку пилот не сможет стартовать, стартовая решётка будет сдвигаться. Это является реакцией на ситуацию на Гран-при Бразилии, когда Алекс Албон не вышел на старт, а его позиция на решётке осталась пустой.

Спринтерская гонка для новичков будет обсуждена в 2025 году, впервые её могут провести в 2026-м.

Из бюджетных лимитов будут исключены расходы на инициативы, направленные на устойчивое развитие спорта.

Более детальный регламент Формулы-1 на 2026 год будет представлен на следующем заседании Всемирного совета автоспорта в 2025 году.

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