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Алонсо рассказал, как едва не подписал контракт с Red-Bull

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Комментарий пилота

Алонсо рассказал, как едва не подписал контракт с Red-Bull

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Пилот Формулы-1 команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, когда у него была возможность и шанс подписать контракт с Red-Bull.

"После того как покинул McLaren в конце 2007 года, я начал искать места в других командах. Ближе всего к подписанию контракта с Ред-Булл я был в 2008 году. Прекрасно помню, как тогда встретился на парковке аэропорта Спа с Эдрианом Ньюи и Кристианом Хорнером. Тогда мы вместе обсуждали этот случай.

Почему я не перешел? Смотрите, когда Льюис перешел из McLaren в Mercedes, то его многие раскритиковали. А теперь он – семикратный чемпион. Пока он в аналогичной ситуации с Ferrari. Никто не знает, чего может добиться Льюис в следующем году. Как можно предположить, какая команда выступит хорошо, а кто плохо?" – сказал Алонсо.

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формула-1 Фернандо Алонсо
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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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