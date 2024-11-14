Алонсо рассказал, как едва не подписал контракт с Red-Bull

Пилот Формулы-1 команды "Aston Martin" Фернандо Алонсо рассказал, когда у него была возможность и шанс подписать контракт с Red-Bull.

"После того как покинул McLaren в конце 2007 года, я начал искать места в других командах. Ближе всего к подписанию контракта с Ред-Булл я был в 2008 году. Прекрасно помню, как тогда встретился на парковке аэропорта Спа с Эдрианом Ньюи и Кристианом Хорнером. Тогда мы вместе обсуждали этот случай.

Почему я не перешел? Смотрите, когда Льюис перешел из McLaren в Mercedes, то его многие раскритиковали. А теперь он – семикратный чемпион. Пока он в аналогичной ситуации с Ferrari. Никто не знает, чего может добиться Льюис в следующем году. Как можно предположить, какая команда выступит хорошо, а кто плохо?" – сказал Алонсо.