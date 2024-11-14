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Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Монако

Автоспорт

Предстоящая гонка станет 75-й в истории

Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Монако

фото - F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Гран-при Монако останется в календаре Формулы-1 до 2031 года включительно. Стороны договорились о шестилетнем продлении контракта, который действовал до 2025 года. Об этом информирует пресс-служба "Королевских гонок".

Гран-при Монако 2025 года пройдёт с 23 по 25 мая и ознаменует 75-летие с момента дебюта гонки в календаре Формулы-1. А с 2026-го соревнования будут проводиться в первый полный уикенд июня. Таким образом, больше не будет пересечения с гонкой "500 миль Индианаполиса".

В нынешнем сезоне Формулы-1 победителем Гран-при Монако стал монегаск Шарль Леклер, представляющий команду "Феррари".

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