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Серхио Перес: В европейских СМИ наблюдается избыток непрофессионализма

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Пилот раскритиковал прессу

Серхио Перес: В европейских СМИ наблюдается избыток непрофессионализма

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес пообщался в соцсети со своими фанатами и раскритиковал европейские СМИ, которые много пишут о его возможном уходе из австрийской команды.

"Я отношусь к этому с юмором. Уже смеюсь над всем, что они придумывают, о чём говорят. Я не о всех, потому что есть и профессиональные журналисты.

Спортсмену это трудно понять — ты тоже можешь провести не лучшую гонку, принять не лучшее решение, но в европейских СМИ наблюдается избыток непрофессионализма", — приводит слова Переса латиноамериканская редакция Motorsport.

После победы на трассе "Интерлагос" Макс Ферстаппен увеличил лидерство в личном зачёте, оторвавшись от Ландо Норриса из "Макларена" на 62 очка.

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