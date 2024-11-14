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ФИА уволила ещё одного сотрудника

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Он расследовал предполагаемое вмешательство бен Сулайема

ФИА уволила ещё одного сотрудника

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международную автомобильную федерацию (ФИА) покинул ещё один ключевой сотрудник. BBC Sports пишет, что итальянец Паоло Басарри уволен с поста сотрудника федерации по вопросам соответствия.

Сообщается, что Басарри был уволен, поскольку президент ФИА Мохаммед бен Сулайем больше не доверяет ему. При этом именно Басарри расследовал предполагаемое вмешательство бен Сулайема в два случая.

Речь о расследовании по поводу попытки отмены штрафа, полученного Фернандо Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии 2023 года, а также по поводу вмешательства в результаты прошлогоднего Гран-при Лас-Вегаса.

"Я не могу это комментировать", — приводит слова Басарри BBC Sports.

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