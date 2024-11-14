Боттас может получить должность в структуре Мерседеса

Финский гонщик Валттери Боттас может получить очень важную должность в "Мерседесе". Об этом со ссылкой на свои источники сообщил член знаменитой гоночной династии Кристиан Фиттипальди.

Ранее стало известно, что "Кик-Заубер"/"Ауди" подписал на 2025 год бразильца Габриэла Бортолето, а Боттас остался без места в Формуле-1 на следующий год. Но в последнее время появились слухи, что Боттас близок к тому, чтобы заключить контракт с "Мерседесом" в качестве резервного гонщика.

"Как мне сказали на трассе, похоже, он вернётся в "Мерседес" и будет советником Тото. У Валттери есть опыт работы с ними, и его переход в "Мерседес" имел бы для него огромное значение. Тото ценит его опыт и верит в то, что он может принести пользу команде.

Не забывайте, что Жером д‘Амброзио ушел в "Феррари", так что для Боттаса есть место. Я не совсем уверен, что его функции будут схожими, но, думаю, он там окажется", – сказал Фиттипальди в подкасте Pelas Pistas.