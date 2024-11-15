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Леклер рассказал о своей главной цели в противостоянии с Хэмилтоном

Автоспорт
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Будет большая конкуренция

Леклер рассказал о своей главной цели в противостоянии с Хэмилтоном

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пилот Формулы-1 команды "Феррери" Шарль Леклер поделился своими ожиданиями от предстоящей конкуренции в коллективе с Льюисом Хэмилтоном.

"Он пока не присоединился к нашей команде. Конечно, это будет нечто особенное. У нас с Карлосом всегда были особые отношения, мы очень хорошо работали вместе. Но, заглядывая вперед, Льюис – семикратный чемпион мира, самый успешный гонщик в Формуле-1.

Для меня это будет большой вызов. Я с нетерпением жду этого. С одной стороны, могу учиться у Льюиса, управляя такой же машиной, что и он, но с другой — я тоже могу доказать, на что способен, управляя такой же машиной, что и он. Это большая мотивация для меня" – сказал Леклер.

Напомним, что ранее Алонсо рассказал, как мог выступать за "Ред-Булл".

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Льюис Хэмилтон Шарль Леклер
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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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