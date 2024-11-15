Президент Мерседес признался, были ли попытки удержать Хэмилтона в команде

Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о решении одного из пилотов коллектива, легендарного Льюиса Хэмилтона перейти в другой лагерь.

"Пытался ли я отказать Хэмилтону? Нет. Это была та ситуация, когда я просто хотел посмотреть, как все будет происходить.

Я хотел предоставить ему и Фредерику Вассеру возможность сказать мне, что они собираются делать. Прилагал ли я какие-то усилия, чтобы сохранить Хэмилтона в команде? Нет" – сказал Тото.