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Президент Мерседес признался, были ли попытки удержать Хэмилтона в команде

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Очень правильная позиция

Президент Мерседес признался, были ли попытки удержать Хэмилтона в команде

Фото: F1

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Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о решении одного из пилотов коллектива, легендарного Льюиса Хэмилтона перейти в другой лагерь.

"Пытался ли я отказать Хэмилтону? Нет. Это была та ситуация, когда я просто хотел посмотреть, как все будет происходить.

Я хотел предоставить ему и Фредерику Вассеру возможность сказать мне, что они собираются делать. Прилагал ли я какие-то усилия, чтобы сохранить Хэмилтона в команде? Нет" – сказал Тото.

Напомним, что ранее Леклер рассказал о конкуренции с Хэмилтоном.

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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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