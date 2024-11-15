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Президент Мерседес признался, были ли попытки удержать Хэмилтона в команде
Очень правильная позиция
Фото: F1
Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о решении одного из пилотов коллектива, легендарного Льюиса Хэмилтона перейти в другой лагерь.
"Пытался ли я отказать Хэмилтону? Нет. Это была та ситуация, когда я просто хотел посмотреть, как все будет происходить.
Я хотел предоставить ему и Фредерику Вассеру возможность сказать мне, что они собираются делать. Прилагал ли я какие-то усилия, чтобы сохранить Хэмилтона в команде? Нет" – сказал Тото.
Напомним, что ранее Леклер
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