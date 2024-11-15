Формула-1 может внедрить правило, которое замедлит прогресс двух команд

Формула-1 работает над изменением правил в регламенте на 2026 год, которые могут коснуться таких команд, как "Хаас" и "РБ".

По информации Auto Motor und Sport, если команда финиширует в Кубке конструкторов на пятом месте или выше, то через три года будет обязана самостоятельно разработать все детали, которые сейчас может приобретать у других гоночных коллективов.

Напомним, "Хаас" тесно сотрудничает с "Феррари", а недавно объявил о партнёрстве с "Тойотой". "РБ" является младшей командой "Ред Булл". Отмечается, что ситуация особенно не нравится таким командам, как "Астон Мартин", "Альпин" и "Уильямс".