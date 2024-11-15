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Карлос Сайнс примет участие в постсезонных тестах в Уильямсе

Автоспорт

Пилот будет выступать в 2025 году в команде

Карлос Сайнс примет участие в постсезонных тестах в Уильямсе

Фото: marca.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Формулы-1 "Уильямс" подтвердила, что испанский пилот Карлос Сайнс, проводящий свой последний сезон в составе "Феррари", примет участие в постсезонных тестах в 2024 году в Абу-Даби в составе британского коллектива.

"Мы рады сообщить, что Карлос Сайнс присоединится к команде на предстоящих тестах в Абу-Даби в конце сезона-2024, что ознаменует первые шаги в его подготовке к следующему сезону. Эта ранняя возможность позволит Карлосу и "Уильямсу" начать выстраивать свои отношения.

Тестовая сессия предоставит Карлосу ценный шанс начать интегрироваться в свою новую команду, и он впервые будет управлять болидом FW46. Карлос будет выступать за "Уильямс" вместе с Александером Албоном в 2025 году, образуя один из самых грозных составов гонщиков на стартовой решетке", — говорится в пресс-релизе команды.

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