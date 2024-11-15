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В Феррари объявили о проведении отдельной презентации своего болида
Также команда присоединится и к общей презентации
Музей "Феррари" в Маранелло объявил в социальных сетях, что итальянский коллектив проведёт отдельную презентацию своего болида перед началом сезона 2025 года.
"С 15 ноября по 12 января приобретите билет болельщика в музей "Феррари", чтобы получить возможность лично присоединиться к эксклюзивной презентации болида 2025 года итальянской команды", — гласит сообщение в социальных сетях музея.
Дата проведения отдельного мероприятия пока не названа.
Команда, как и остальные девять коллективов, примет участие в первой общей презентации, организованной Формулой-1.
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