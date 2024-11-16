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Норрис: Раньше у меня был PlayStation и я почти не спал из-за него
Настоящий геймер
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал о своем давнем интересе к PlayStation.
"Раньше у меня был PlayStation. Я всюду носил ее с собой. И монитор тоже, поэтому я играл в самолетах, проводил за этим много часов. Почти не спал, потому что мне очень нравилось все это делать. Я просто понял, что расходую на это слишком много времени. Тогда я был недостаточно дисциплинирован, но, думаю, сейчас это уже не так.
Когда я дома, то я играю, провожу время с друзьями и так далее. Но когда я в разъездах, моя голова занята гонкой и мыслями о таких вещах, как хороший сон, хорошее питание. Я сосредоточен на этом" – сказал Ландо.
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