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Хэмилтон рассказал, где еще хотел бы провести гонку в своей карьере
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Фото: ESPN
Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что хочет организации гонок Формулы-1 на африканском континенте.
"Одна из замечательных вещей состоит в том, что я чувствую, что, возможно, играю свою роль в этой гонке. Они спрашивали, где мы хотим провести гонку, и я всегда говорил, что в Лас-Вегасе. И вдруг, через несколько лет, у нас прошла первая гонка в Вегасе.
Сама гонка была невероятной. Итак, оглядываясь назад, я думаю, что они внесли бы так много изменений, и это было бы еще лучше. Теперь же я надеюсь, что мы появимся в Руанде и я проеду там до того, как закончу свою карьеру" – сказал Хэмилтон.
Напомним, что ранее Норрис
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