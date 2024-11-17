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Хэмилтон рассказал, где еще хотел бы провести гонку в своей карьере

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Хэмилтон рассказал, где еще хотел бы провести гонку в своей карьере

Фото: ESPN

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Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что хочет организации гонок Формулы-1 на африканском континенте.

"Одна из замечательных вещей состоит в том, что я чувствую, что, возможно, играю свою роль в этой гонке. Они спрашивали, где мы хотим провести гонку, и я всегда говорил, что в Лас-Вегасе. И вдруг, через несколько лет, у нас прошла первая гонка в Вегасе.

Сама гонка была невероятной. Итак, оглядываясь назад, я думаю, что они внесли бы так много изменений, и это было бы еще лучше. Теперь же я надеюсь, что мы появимся в Руанде и я проеду там до того, как закончу свою карьеру" – сказал Хэмилтон.

Напомним, что ранее Норрис рассказал о своем увлечении Play Station.

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Льюис Хэмилтон
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Источник:
F1
Опубликовал: Андрей Хижняк
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