В Ред Булл поддержали назначение нового гоночного директора Формулы-1

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко поддержал назначение Руя Маркеша на должность гоночного директора Формулы-1.

"Он проделал очень хорошую работу. Думаю, ФИА приняла правильное решение сделать его преемником Виттиха", — приводит слова Марко F1-Insider.

При этом F1-Insider сообщает со ссылкой на свои источники в ФИА и Формуле-1, что Виттих думал в первую очередь о себе, а не своей работе на посту гоночного директора, и что он стремился к слишком активному контакту с прессой.