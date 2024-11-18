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Формула-1 объявила о сдвиге в календаре

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Некоторые гонки будут перенесены

Формула-1 объявила о сдвиге в календаре

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Начиная с сезона 2026 года Гран-при Канады будет проводиться в третий или четвёртый уикенд мая. Об этом пишет пресс-служба Формулы-1. Сообщается, что организаторы канадского этапа согласились с доводами "Королевских гонок" по оптимизации календаря чемпионата. В этом году Гран-при Канады проводился с 7 по 9 июня.

"Это изменение сделает будущее расписание нашего календаря не только более устойчивым, но и более разумным с точки зрения логистики для команд и персонала", — сказал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

"Изменение в календаре является важным шагом в нашем с Формулой-1 стремлении к более устойчивому будущему. Это демонстрирует наше желание сочетать спортивные результаты и организацию мероприятий с экологической ответственностью", — добавил генеральный директор промоутерской компании Гран-при Канады Octane Racing Group Жан-Филипп Паради.

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