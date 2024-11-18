  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. MotoGP представил новый логотип
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

MotoGP представил новый логотип

Автоспорт

Впервые логотип был представлен в 2002 году

MotoGP представил новый логотип

Фото: yascher.pro

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP представил после завершения сезона 2024 года свой новый логотип, который предзнаменует обновление бренда на 2025 год и далее.

Знаменитый логотип в виде клетчатого флага, впервые представленный в 2002 году и немного видоизменённый в 2007 году, заменён промоутером чемпионата Dorna на вариант с более минималистичным дизайном.

Логотип был представлен в Национальном художественном музее Каталонии в Барселоне после финальной гонки сезона, по итогам которой гонщик "Прамак Дукати" Хорхе Мартин завоевал чемпионский титул.

В MotoGP заявили, что буква M в новом логотипе символизирует два байка, движущихся по трассе под наклоном близко друг к другу. Буквы O указывают на геометрию колёс, а T представляет гонщика на мотоцикле. Часть дизайна GP призвана вызвать ассоциации с контурами гоночной трассы.

По теме
yellow-arrow
Формула-1 объявила о сдвиге в календаре
yellow-arrow
В Ред Булл поддержали назначение нового гоночного директора Формулы-1
yellow-arrow
Хэмилтон рассказал, где еще хотел бы провести гонку в своей карьере
motogp
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости