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MotoGP представил новый логотип
Впервые логотип был представлен в 2002 году
Фото: yascher.pro
Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP представил после завершения сезона 2024 года свой новый логотип, который предзнаменует обновление бренда на 2025 год и далее.
Знаменитый логотип в виде клетчатого флага, впервые представленный в 2002 году и немного видоизменённый в 2007 году, заменён промоутером чемпионата Dorna на вариант с более минималистичным дизайном.
Логотип был представлен в Национальном художественном музее Каталонии в Барселоне после финальной гонки сезона, по итогам которой гонщик "Прамак Дукати" Хорхе Мартин завоевал чемпионский титул.
В MotoGP заявили, что буква M в новом логотипе символизирует два байка, движущихся по трассе под наклоном близко друг к другу. Буквы O указывают на геометрию колёс, а T представляет гонщика на мотоцикле. Часть дизайна GP призвана вызвать ассоциации с контурами гоночной трассы.
#MotoGP gets a new visual identity after more than 20 years ???? An all-new typeface sans the chequered flag.— BrandGully (@BrandGully) November 18, 2024
Part of a broader brand refresh for the property and all of its sub-brands courtesy the folks over at Pentagram. Comes after Liberty Media ???????? (owners of #Formula1)… pic.twitter.com/3dQbtvwvKM
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