MotoGP представил новый логотип

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP представил после завершения сезона 2024 года свой новый логотип, который предзнаменует обновление бренда на 2025 год и далее.

Знаменитый логотип в виде клетчатого флага, впервые представленный в 2002 году и немного видоизменённый в 2007 году, заменён промоутером чемпионата Dorna на вариант с более минималистичным дизайном.

Логотип был представлен в Национальном художественном музее Каталонии в Барселоне после финальной гонки сезона, по итогам которой гонщик "Прамак Дукати" Хорхе Мартин завоевал чемпионский титул.

В MotoGP заявили, что буква M в новом логотипе символизирует два байка, движущихся по трассе под наклоном близко друг к другу. Буквы O указывают на геометрию колёс, а T представляет гонщика на мотоцикле. Часть дизайна GP призвана вызвать ассоциации с контурами гоночной трассы.

