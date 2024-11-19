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В Альпин представили обновленную ливрею на три оставшихся Гран-при

Автоспорт

Розовый вернулся

В Альпин представили обновленную ливрею на три оставшихся Гран-при

Фото: Твиттер Альпин

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французская команда Формулы-1 "Альпин" представила полностью розовую ливрею на оставшиеся три Гран-при в нынешнем сезоне.

"Розовый вернулся. В последних трёх гонках сезона 2024 года мы выступим в полностью розовой раскраске в сотрудничестве с нашим титульным партнёром BWT", — говорится в сообщении "Альпин".

Напомним, в календаре Формулы-1 этого сезона остались Гран-при Лас-Вегаса, Катара и Абу-Даби. "Альпин" в настоящий момент занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 49 очков.

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