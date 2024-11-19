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В Альпин представили обновленную ливрею на три оставшихся Гран-при
Розовый вернулся
Фото: Твиттер Альпин
Французская команда Формулы-1 "Альпин" представила полностью розовую ливрею на оставшиеся три Гран-при в нынешнем сезоне.
"Розовый вернулся. В последних трёх гонках сезона 2024 года мы выступим в полностью розовой раскраске в сотрудничестве с нашим титульным партнёром BWT", — говорится в сообщении "Альпин".
Напомним, в календаре Формулы-1 этого сезона остались Гран-при Лас-Вегаса, Катара и Абу-Даби. "Альпин" в настоящий момент занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея в активе 49 очков.
Pretty in pink ????— Formula 1 (@F1) November 19, 2024
Alpine will be sporting this new look from Las Vegas to the end of the 2024 season ????#F1 @AlpineF1Team pic.twitter.com/LipsdbbsTK
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