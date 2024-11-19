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Хэмилтон анонсировал акцию для болельщиков

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Хэмилтон анонсировал акцию для болельщиков

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду "Мерседес", Льюис Хэмилтон обратился к своим поклонникам и анонсировал специальную акцию для фанатов на Гран-при Абу-Даби.

"Команда Льюса, вы всегда были со мной. Через все взлёты и падения, на каждом этапе пути. Поскольку мы готовимся отметить конец одной главы в Абу-Даби и начало другой, я не могу придумать ничего лучше, чем нести как можно больше ваших имен на своей машине в финальной гонке сезона", — написал Хэмилтон в социальной сети Х (ранее Twitter).

Имена ста пятидесяти болельщиков, оставивших свои имя и фамилию на официальном сайте команды "Мерседес", будут напечатаны на автомобиле семикратного чемпиона мира для его последней гонки с командой в Абу-Даби в следующем месяце.

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