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Хэмилтон анонсировал акцию для болельщиков
Всего будет 150 победителей
Фото: Autoblog.nl
39-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду "Мерседес", Льюис Хэмилтон обратился к своим поклонникам и анонсировал специальную акцию для фанатов на Гран-при Абу-Даби.
"Команда Льюса, вы всегда были со мной. Через все взлёты и падения, на каждом этапе пути. Поскольку мы готовимся отметить конец одной главы в Абу-Даби и начало другой, я не могу придумать ничего лучше, чем нести как можно больше ваших имен на своей машине в финальной гонке сезона", — написал Хэмилтон в социальной сети Х (ранее Twitter).
Имена ста пятидесяти болельщиков, оставивших свои имя и фамилию на официальном сайте команды "Мерседес", будут напечатаны на автомобиле семикратного чемпиона мира для его последней гонки с командой в Абу-Даби в следующем месяце.
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