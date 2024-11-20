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ВИДЕО. Шарль Леклер и Карлос Сайнс протестировали 1200-сильный Ferrari
Пилоты остались довольны тестами
Фото: Monaco Tribune
Пилоты команды "Феррари" в Формуле-1 Шарль Леклер и Карлос Сайнс протестировали новую флагманскую модель Ferrari — F80. Леклер и Сайнс проехали по несколько кругов по трассе "Фьорано", которая принадлежит Ferrari и используется компанией в качестве испытательного полигона.
"По ощущениям она как гоночная машина, но предсказуемая гоночная машина. Мне нравится, что ты не должен слишком активно работать рулём, — отметил Леклер. — Очень круто, я доволен каждой секундой. Быстрая машина, по-настоящему быстрая. Больше всего мне понравилось, что она предсказуема. Это наиболее сбалансированная Ferrari из всех, на которых я ездил".
"Невероятная мощность — близко к Формуле-1. Можно использовать длинные передачи, можно — короткие, как угодно", — добавил Сайнс.
Ferrari F80 была представлена в середине октября 2024 года — это самая мощная дорожная машина итальянской марки (1200 л.с).
???????? Charles #Leclerc and Carlos #Sainz testing the new #Ferrari F80 in Fiorano. #F1 pic.twitter.com/0ZIlVfHgmG— Bad Post F1 (@BadpostF1) November 20, 2024
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