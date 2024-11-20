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Компания Льюиса Хэмилтона может стать спонсором Феррари
Это не первый случай в Формуле-1
Фото: F1
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон может стать спонсором "Феррари" через принадлежащую ему компанию по производству безалкогольной текилы Almave. Об этом пишет итальянское издание Auto Racer.
Издание отмечает, что ряд личных спонсоров Хэмилтона, включая энергетический напиток Monster и гигантов по производству одежды Puma и Tommy Hilfiger, готовы последовать за ним в Маранелло. В их числе может быть и бренд текилы Almave, соучредителем производителя которой Льюис стал в 2023 году.
Случай, когда компании, связанные с гонщиками, спонсируют команды, не является чем-то новым в Формуле-1. Наиболее ярким примером недавнего прошлого стал случай в 2018 году, когда бренд Kimoa, компании по производству одежды, основанной Фернандо Алонсо, спонсировал "Макларен".
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