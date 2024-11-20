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Организация Гран-при Лас-Вегаса вызвала резкую критику от Ред Булл

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Советник команды остался недоволен соревнованиями

Организация Гран-при Лас-Вегаса вызвала резкую критику от Ред Булл

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко не разделяет ажиотажа многих персон в Формуле-1 по поводу Гран-при Лас-Вегаса, который преподносится как жемчужина сезона. 81-летний австриец находится по другую сторону баррикад, настаивая, что мероприятие не оправдывает возлагавшихся на него надежд.

"Этот сумасшедший город, игровые автоматы, мимо которых приходится проходить по вестибюлю отеля, ночные гонки… Что ж. В прошлом году нам повезло, что гонка получилась великолепной, но в целом мероприятие не оправдало высоких ожиданий.

Вокруг почти всё оцеплено, приходится добираться на трассу объездными путями. Из-за плохого расписания рейсов нам даже пришлось прилететь сюда на день раньше.

Сказался ли на мне долгий перелёт? Можно сказать — да. Это безумие", — приводит слова Марко телеканал OE24.

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