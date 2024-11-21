Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пьер Гасли установил уникальное статистическое достижение
Пилот отличился своей ездой
Фото: Sports Illustrated
Пилот "Альпин" Пьер Гасли стал обладателем уникального статистического достижения в текущем сезоне Формулы-1.
Французский пилот стал единственным гонщиком в текущем сезоне, чей болид ни разу не был повреждён за 21 этап чемпионата.
"Так мне будет проще застраховать свою машину (улыбается). Но нет. Я имею в виду, что это отличная статистика, в конце концов. Кроме того, это очень важно для команды, поскольку эти деньги входят в бюджетный лимит. Поэтому это играет роль в развитии команды в течение года.
Очевидно, мы постараемся сохранить этот уровень до конца сезона, но в каждой гонке нужно стараться бороться на пределе возможностей. Бо́льшую часть года я находился в середине пелотона, поэтому не знаю, как мне удалось сохранить такую чистоту. Нужно смотреть, является ли это ошибкой пилота или просто гоночным инцидентом", — приводит слова Гасли портал Racingnews365.
Популярное сейчас
- Он сейчас очень хорош! Сабо сватает игрока сборной Украины в Реал или Манчестер Сити
- "От***есь, оккупанты". Сербия подала жалобу в УЕФА на украинских и албанских болельщиков. ФОТО
- Селезнев назвал лучшего тренера Украины на данный момент
- Компания Льюиса Хэмилтона может стать спонсором Феррари
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля