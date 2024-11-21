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Пьер Гасли установил уникальное статистическое достижение

Автоспорт

Пилот отличился своей ездой

Пьер Гасли установил уникальное статистическое достижение

Фото: Sports Illustrated

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Альпин" Пьер Гасли стал обладателем уникального статистического достижения в текущем сезоне Формулы-1.

Французский пилот стал единственным гонщиком в текущем сезоне, чей болид ни разу не был повреждён за 21 этап чемпионата.

"Так мне будет проще застраховать свою машину (улыбается). Но нет. Я имею в виду, что это отличная статистика, в конце концов. Кроме того, это очень важно для команды, поскольку эти деньги входят в бюджетный лимит. Поэтому это играет роль в развитии команды в течение года.

Очевидно, мы постараемся сохранить этот уровень до конца сезона, но в каждой гонке нужно стараться бороться на пределе возможностей. Бо́льшую часть года я находился в середине пелотона, поэтому не знаю, как мне удалось сохранить такую чистоту. Нужно смотреть, является ли это ошибкой пилота или просто гоночным инцидентом", — приводит слова Гасли портал Racingnews365.

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Пьер Гасли
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