Формула-1. Хэмилтон побеждает в двух Практиках Гран-при США

Сегодня, 22 ноября состоялись Практики очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при США.

Победу в первом тренировочном заезде завоевал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым финишировал его партнер по команде Джордж Рассел (+0,396), а ТОП-3 замкнул гонщик "Макларен" Лендо Норрис (+0,953).

Результаты Практики-1:

Победу во втором тренировочном заезде также одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым финишировал уже Лэндо Норрис (+0,011), а ТОП-3 замкнул Джордж Рассел (+0,190).