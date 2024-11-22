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Формула-1. Хэмилтон побеждает в двух Практиках Гран-при США
Очень уверенное выступление
Фото: ESPN
Сегодня, 22 ноября состоялись Практики очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при США.
Победу в первом тренировочном заезде завоевал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым финишировал его партнер по команде Джордж Рассел (+0,396), а ТОП-3 замкнул гонщик "Макларен" Лендо Норрис (+0,953).
Результаты Практики-1:
Победу во втором тренировочном заезде также одержал пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон, вторым финишировал уже Лэндо Норрис (+0,011), а ТОП-3 замкнул Джордж Рассел (+0,190).
Результаты Практики-2:
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