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Норрис подвел краткие итоги сезона и рассказал об ожиданиях болельщиков
Комментарий пилота
Фото: Beyond the Flag
Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лэндо Норрис подвел короткие итоги заканчивающегося сезона и рассказал, почему некоторые болельщики разочарованы его выступлениями.
"Со стороны я понимаю, почему люди не считают мой сезон хорошим. И я полностью… почти согласен с этим. Но когда ты осознаешь причины, по которым произошли разные вещи... Я все равно горжусь этим сезоном.
Были ли упущенные возможности? Не так много, как думают люди. Люди считают, что все гораздо хуже, чем есть, и считают, что мы гораздо быстрее, чем были. И это комплимент, потому что это показывает, как далеко мы продвинулись" – сказал Лэндо.
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