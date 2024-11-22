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Главный советник Red Bull не удовлетворен организацией гонок в Лас-Вегасе
Аргументированные претензии
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный советник команды "Red Bull" Хельмут Марко не удовлетворен уровнем организации очередного этапа Формулы-1 Гран-при США в Лас-Вегасе.
"Это безумный город, игровые автоматы, мимо которых приходится проходить вестибюлем отеля, ночная гонка… Что ж. В прошлом году нам повезло, что гонка получилась замечательной, но в целом мероприятие не оправдало высоких ожиданий.
Вокруг почти все оцеплено, приходится добираться до трассы по объездным путям. Из-за плохого расписания рейсов нам даже пришлось прилететь сюда днем раньше.
Сказался ли на мне длинный перелет? Можно сказать – да. Эта тройка этапов – это безумие" – сказал Марко.
Напомним, что ранее Норрис
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