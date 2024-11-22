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Вольф рассказал, почему Мерседес не отпустит Хэмилтона в Феррари на тесты
Пилот покинет команду по окончании сезона
Фото: Autoblog
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф рассказал, почему команда приняла решение не отпускать гонщика Льюиса Хэмилтона в "Феррари" ради участия в постсезонных тестах. Они состоятся в Абу-Даби (ОАЭ).
Хэмилтон покинет "Мерседес" по окончании этого сезона. В следующем сезоне он будет выступать за "Феррари".
"Фред Вассёр и не спрашивал. А вообще у нас есть контрактные обязательства со спонсорами. Мы проведём с Льюисом прощальную церемонию. У нас запланировано много мероприятий. Мы поговорили с ним об этом, и он сказал: "Думаю, это не сработает". И я ответил: "Да, не думаю, что это сработает". Вот в чём дело. Так что я не думаю, что Фред особенно расстроен", — приводит слова Вольфа GPblog.
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