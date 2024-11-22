  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Норрис: Трассу в Лас-Вегасе я бы быстрее прошел на обычном автомобиле, чем на болиде
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Норрис: Трассу в Лас-Вегасе я бы быстрее прошел на обычном автомобиле, чем на болиде

Автоспорт

Пилот "Малкларен" - о состоянии асфальта в Лас-Вегасе

Норрис: Трассу в Лас-Вегасе я бы быстрее прошел на обычном автомобиле, чем на болиде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду "Макларен", прокомментировал состояние асфальта на трассе в Лас-Вегасе, где с 22 по 24 ноября проходит 22-й этап сезона-2024.

"Вероятно, условия на трассе за все дни никак не изменятся, так что ожидаю очень трудный уикенд для себя. Это просто очень сложно, очень низкое сцепление с дорогой, я чувствую, что могу вести дорожную машину быстрее, чем мы едем в данный момент", - приводит слова Норриса издание Racingnews365.

По результатам первой свободной практики Норрис показал третье время, уступив двум своим соотечественникам из "Мерседеса" - Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу. Во второй тренировке Норрис стал вторым, а лучшее время продемонстрировал Хэмилтон.

По теме
yellow-arrow
Вольф рассказал, почему Мерседес не отпустит Хэмилтона в Феррари на тесты
yellow-arrow
Главный советник Red Bull не удовлетворен организацией гонок в Лас-Вегасе
yellow-arrow
Норрис подвел краткие итоги сезона и рассказал об ожиданиях болельщиков
формула-1 Макларен Ландо Норрис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости