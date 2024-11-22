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Норрис: Трассу в Лас-Вегасе я бы быстрее прошел на обычном автомобиле, чем на болиде
Пилот "Малкларен" - о состоянии асфальта в Лас-Вегасе
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис, выступающий за команду "Макларен", прокомментировал состояние асфальта на трассе в Лас-Вегасе, где с 22 по 24 ноября проходит 22-й этап сезона-2024.
"Вероятно, условия на трассе за все дни никак не изменятся, так что ожидаю очень трудный уикенд для себя. Это просто очень сложно, очень низкое сцепление с дорогой, я чувствую, что могу вести дорожную машину быстрее, чем мы едем в данный момент", - приводит слова Норриса издание Racingnews365.
По результатам первой свободной практики Норрис показал третье время, уступив двум своим соотечественникам из "Мерседеса" - Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу. Во второй тренировке Норрис стал вторым, а лучшее время продемонстрировал Хэмилтон.
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