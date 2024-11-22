  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Вольф: Мерседес - чемпион на грязных трассах
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вольф: Мерседес - чемпион на грязных трассах

Автоспорт

Тото Вольф - о форме "Мерседеса" на Гран-при Лас-Вегаса

Вольф: Мерседес - чемпион на грязных трассах

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель немецкой команды "Мерседес" Тото Вольф высказался о результатах первых двух свободных практик для своих подопечных Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, подчеркнув силу коллектива на холодных трассах.

"Я думаю, что мы чемпионы на грязных трассах! Первая тренировка для нас всегда великолепна, а затем, как только появляется качественное сцепление, мы видим, что наши результаты ухудшаются. При этом я думаю, что разрыв был довольно большим в первой тренировке, это самый большой разрыв, который мы когда-либо видели в первой практике.

Поэтому нам придётся рассеять немного пыли во всех завтрашних сессиях и в квалификации. Поскольку я не верю, что такое преимущество над другими командами продлится долго. Я очень надеюсь, что мы не отстанем, как это было раньше на некоторых трассах, а останемся конкурентоспособными и будем сражаться впереди", - приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

По теме
yellow-arrow
Норрис: Трассу в Лас-Вегасе я бы быстрее прошел на обычном автомобиле, чем на болиде
yellow-arrow
Вольф рассказал, почему Мерседес не отпустит Хэмилтона в Феррари на тесты
yellow-arrow
Главный советник Red Bull не удовлетворен организацией гонок в Лас-Вегасе
формула-1 Мерседес Тото Вольфф
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости