Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вольф: Мерседес - чемпион на грязных трассах
Тото Вольф - о форме "Мерседеса" на Гран-при Лас-Вегаса
Руководитель немецкой команды "Мерседес" Тото Вольф высказался о результатах первых двух свободных практик для своих подопечных Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, подчеркнув силу коллектива на холодных трассах.
"Я думаю, что мы чемпионы на грязных трассах! Первая тренировка для нас всегда великолепна, а затем, как только появляется качественное сцепление, мы видим, что наши результаты ухудшаются. При этом я думаю, что разрыв был довольно большим в первой тренировке, это самый большой разрыв, который мы когда-либо видели в первой практике.
Поэтому нам придётся рассеять немного пыли во всех завтрашних сессиях и в квалификации. Поскольку я не верю, что такое преимущество над другими командами продлится долго. Я очень надеюсь, что мы не отстанем, как это было раньше на некоторых трассах, а останемся конкурентоспособными и будем сражаться впереди", - приводит слова Вольфа издание Racingnews365.
Популярное сейчас
- Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
- Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины
- Лео Месси и раздевалка Интер Майами выступают против назначения Хави Эрнандеса
- Компания Льюиса Хэмилтона может стать спонсором Феррари
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля