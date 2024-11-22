Карлос Сайнс: На Гран-при Лас-Вегаса было ощущение, что это Турция-2020

Испанский гонщик Формулы-1, выступающий за команду "Феррари", Карлос Сайнс высказался об условиях трассы на Гран-при Лас-Вегаса.

"На первых кругах в FP1 было самое низкое сцепление. Было ощущение, что это Турция-2020, когда у нас были такие сумасшедшие условия с плохим сцеплением. В течение дня на трассе, конечно, появлялся держак и стало немного лучше, но по мере того, как мы приближались к ночи, температура падала и всё казалось более сложным.

Конечно, мы все в равных условиях. Но это очень тонкая грань между готовностью шин или отсутствием оптимальной температуры в первом секторе, и с этого момента мы будто запускаем снежный шар, который может привести к очень хорошему или очень плохому кругу. Но "Мерседесы" и Ландо показали, что сейчас являются фаворитами", — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.