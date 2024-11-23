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Формула-1. Рассел побеждает в квалификации Гран-при Лас-Вегаса
Результаты квалификационных заездов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 23 ноября состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-При Лас-Вегаса.
Победу по итогам отборочных гонок одержал пилот "Мерседес" Джордж Рассел, вторая позиция у представителя "Феррари" Карлоса Сайнса (+0,098), а ТОП-3 замкнул гонщик "Alpine" Пьер Гасли (+0,352).
Результаты квалификации Гран-при Лас-Вегаса:
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