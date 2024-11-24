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Формула-1. Рассел побеждает в гонке Гран-при Лас-Вегаса

Автоспорт
Обновлено

Результаты основного заезда

Формула-1. Рассел побеждает в гонке Гран-при Лас-Вегаса

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 ноября, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Лас-Вегаса.

Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел, вторая позиция у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона (+7,313), а ТОП-3 замкнул гонщик "Феррари" Карлос Сайнс (+11,906).

Результаты гонки Гран-при Лас-Вегаса:

Формула-1. Рассел побеждает в гонке Гран-при Лас-Вегаса - изображение 1

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