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Формула-1. Рассел побеждает в гонке Гран-при Лас-Вегаса
Результаты основного заезда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 24 ноября, состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Лас-Вегаса.
Победу в заезде одержал пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел, вторая позиция у его партнера по команде Льюиса Хэмилтона (+7,313), а ТОП-3 замкнул гонщик "Феррари" Карлос Сайнс (+11,906).
Результаты гонки Гран-при Лас-Вегаса:
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