  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Макс Ферстаппен – чемпион Формулы-1 сезона 2024
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макс Ферстаппен – чемпион Формулы-1 сезона 2024

Автоспорт
Обновлено

Теперь официально и безальтернативно

Макс Ферстаппен – чемпион Формулы-1 сезона 2024

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 ноября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Лас-Вегаса. Гонщик "Ред-Булл" Макс Ферстаппен по результатам заезда занял 5-е место, что позволило ему досрочно гарантировать себе титул лучшего пилота планеты по итогам текущего сезона.

В личном зачете Ферстаппен набрал 403 очка и при любом раскладе не потеряет лидирующую позицию. В 2024 году осталось проехать еще два этапа – Гран-при Абу-Даби и Гран-при Катара.

Этот титул стал четвертым для Макса в его карьере (2021, 2022, 2023, 2024). Нидерландский пилот стал пятым в истории Формулы, кому удалось завоевать мировое чемпионство четырежды подряд. Также Ферстаппен вошел в ТОП-4 по количеству завоеванных титулов, больше его имеют лишь Льюис Хэмилтон (7), Михель Шумахер (7) и Мануэль Фанхио (5).

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен – о победе в сезоне: Никогда бы не подумал, что буду стоять здесь
yellow-arrow
Формула-1. Рассел побеждает в гонке Гран-при Лас-Вегаса
yellow-arrow
Формула-1. Рассел побеждает в квалификации Гран-при Лас-Вегаса
формула-1 Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости