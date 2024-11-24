Макс Ферстаппен – чемпион Формулы-1 сезона 2024

Сегодня, 24 ноября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2024 Гран-при Лас-Вегаса. Гонщик "Ред-Булл" Макс Ферстаппен по результатам заезда занял 5-е место, что позволило ему досрочно гарантировать себе титул лучшего пилота планеты по итогам текущего сезона.

В личном зачете Ферстаппен набрал 403 очка и при любом раскладе не потеряет лидирующую позицию. В 2024 году осталось проехать еще два этапа – Гран-при Абу-Даби и Гран-при Катара.

Этот титул стал четвертым для Макса в его карьере (2021, 2022, 2023, 2024). Нидерландский пилот стал пятым в истории Формулы, кому удалось завоевать мировое чемпионство четырежды подряд. Также Ферстаппен вошел в ТОП-4 по количеству завоеванных титулов, больше его имеют лишь Льюис Хэмилтон (7), Михель Шумахер (7) и Мануэль Фанхио (5).